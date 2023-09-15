Exness

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Компания Exness активно работает на рынке Форекс с 2008 года и за это время заслужила признание в мировой финансовой индустрии. Эта компания предоставляет свои услуги более чем в 130 странах мира и строго соблюдает местное законодательство в каждой из юрисдикций, в которых она работает. Группа компаний Exness обладает несколькими важными лицензиями, что подтверждает её репутацию и надежность. К ним относятся лицензии от FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), FSA (Сейшельские острова), CBCS (Кюрасао и Сен-Мартен), FSC (Британские Виргинские острова), FSC (о. Маврикий), FSCA (ЮАР), и СМА (Кения). Кроме того, Exness является постоянным членом Financial Commission, которая обеспечивает компенсацию до 20 тыс. евро на человека в случае форс-мажора.

Брокер Exness занимает лидирующие позиции в рейтингах Форекс и имеет внушительный месячный объем торгов в размере 325,8 миллиардов долларов США. Он предоставляет доступ к различным финансовым инструментам, включая CFD на криптовалюту, акции, более 120 валютных пар, энергоресурсы и металлы.

Для трейдеров Exness предоставляет выгодные условия, такие как низкая комиссия, мгновенное исполнение ордеров и удобный вывод средств. Компания также предлагает различные варианты открытия счета, чтобы соответствовать разным потребностям трейдеров. Для новичков и профессионалов доступен демо-счет, который помогает развивать навыки торговли без риска потери реальных средств.

В рейтинге - 10 место
Оценка - 4.1
Информация о брокере
  • Валюта депозита - EUR, CHF, ZAR, INR
  • Торговая платформа - Trader
  • Минимальный депозит - 200$
  • Мобильная торговля - есть
  • Кредитное плечо - 1:2000

2 комментарии о “Exness

  1. Фетисов Андрей (15 сентября, 2023)

    Торговая платформа брокера Exness оказалась удобной, и доступные обучающие материалы. Время от времени возникали некоторые технические проблемы, но реакция клиентской поддержки в целом была быстрая. Мой опыт работы с Exness оставил у меня смешанные впечатления.

    4,0 rating
  2. zinchenkosasha (11 августа, 2023)

    Брокер Exness неплохой, но иногда возникают сомнения в честности их котировок. Разница в ценах составляет 3-5 пунктов, но иногда она не достигает ожидаемых уровней фибо. Приходится сравнивать их данные с данными других брокеров.

    4,0 rating

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Последние отзывы

  1. Я выбрала MyFinance Mate из-за их способности эффективно работать с большими объемами. Независимо от размера моих сделок, они всегда обеспечивают быстрое и качественное исполнение ордеров без задержек. Это для меня важно, особенно когда речь идет о крупных суммах.

    5,0 rating

  2. Broker iyi analitik materyaller, çok sayıda haber ve piyasa incelemesi sağlıyor. Bazen onların tahminlerini kullanıyorum. Hepsi 100% doğru olmasa da, genel olarak piyasa durumunun genel olarak anlaşılması için faydalıdırlar.

    4,0 rating
  3. Елена Григорьева о
    AlCapital

    Торгую с Ал кепитал почти месяц, пока впечатления нейтральные. В целом условия норм, но бывают небольшие задержки в обработке запросов. Платформа работает, но иногда требуется чуть больше времени для решения вопросов с техподдержкой. Надеюсь, в будущем это улучшится.

    4,0 rating

  4. MyFinanceMate komisyoncusu yeni başlayanlar için iyi koşullara sahiptir. Ticaret tarzınıza uygun bir seçenek seçebilirsiniz. Ancak, para yatırma ve çekme konusunda bazı zorluklar vardır. Yöntem seçimi sınırlıdır, bu da özellikle birkaç ödeme sistemiyle çalışmaya alışkınsanız sakıncalıdır.

    4,0 rating

  5. После недавнего роста биткоина моя прибыль значительно возросла, и я смог восстановить все предыдущие убытки. Мой капитал увеличился в несколько раз. Теперь я уверен, что с полученными знаниями и опытом буду торговать более уверенно и успешно.

    5,0 rating
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