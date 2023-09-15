Компания Exness активно работает на рынке Форекс с 2008 года и за это время заслужила признание в мировой финансовой индустрии. Эта компания предоставляет свои услуги более чем в 130 странах мира и строго соблюдает местное законодательство в каждой из юрисдикций, в которых она работает. Группа компаний Exness обладает несколькими важными лицензиями, что подтверждает её репутацию и надежность. К ним относятся лицензии от FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), FSA (Сейшельские острова), CBCS (Кюрасао и Сен-Мартен), FSC (Британские Виргинские острова), FSC (о. Маврикий), FSCA (ЮАР), и СМА (Кения). Кроме того, Exness является постоянным членом Financial Commission, которая обеспечивает компенсацию до 20 тыс. евро на человека в случае форс-мажора.

Брокер Exness занимает лидирующие позиции в рейтингах Форекс и имеет внушительный месячный объем торгов в размере 325,8 миллиардов долларов США. Он предоставляет доступ к различным финансовым инструментам, включая CFD на криптовалюту, акции, более 120 валютных пар, энергоресурсы и металлы.

Для трейдеров Exness предоставляет выгодные условия, такие как низкая комиссия, мгновенное исполнение ордеров и удобный вывод средств. Компания также предлагает различные варианты открытия счета, чтобы соответствовать разным потребностям трейдеров. Для новичков и профессионалов доступен демо-счет, который помогает развивать навыки торговли без риска потери реальных средств.